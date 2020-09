Sporting Lisbona-Napoli amichevole | 13 settembre ore 20 | 30 | amichevole annullata a causa della positivà al Covid di alcuni giocatori tra i portoghesi

DiMarzio : Tre positivi al #coronavirus nello #SportingLisbona: annullata #SportingNapoli - RafAuriemma : Alle 10 il @sscnapoli partirà da #Capodichino per raggiungere #Lisbona e giocare stasera contro il @Sporting_CP la… - DiMarzio : Arriva anche l'ufficialità tramite il comunicato del #Napoli - sscnapolination : ??UFFICIALE: Sporting Lisbona-Napoli annullata. Tre positivi al Covid-19 nel club portoghese?? - cn1926it : UFFICIALE – #SportingLisbona-#Napoli, match annullato: il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Sporting Lisbona

A poche dall'inzio previsto per le 20.30 l'amichevole tra lo Sporting Lisbona e il Napoli potrebbe essere annullata dopo che i tamponi a cui si è sottoposta la rosa dello Sporting ha dato come esito l ...Napoli in partenza per Lisbona, dove gli azzurri saranno impegnati questa sera con lo Sporting per l'ultima amichevole prima del campionato. Assenti questa sera Mario Rui e Lobotka per problemi fisici ...