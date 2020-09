Scuola: ritorno in classe, lunedì 14 settembre. Problemi? Firenze Post al servizio dei lettori (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo una vacanzona durata praticamente sei mesi, fra lockdown e aggiustamenti vari, banchi a rotelle compresi. In tutt'Italia oltre 5,6 milioni di alunni e studenti riprenderanno le lezioni. Sono i dati forniti dal ministero dell'Istruzione. In totale, sono oltre 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano quest'anno tra i banchi Leggi su firenzepost (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo una vacanzona durata praticamente sei mesi, fra lockdown e aggiustamenti vari, banchi a rotelle compresi. In tutt'Italia oltre 5,6 milioni di alunni e studenti riprenderanno le lezioni. Sono i dati forniti dal ministero dell'Istruzione. In totale, sono oltre 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano quest'anno tra i banchi

