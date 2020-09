Ready Player Two | cosa sappiamo sul sequel

Leggi su movieplayer

(Di domenica 13 settembre 2020) In occasione dell'arrivo diOne su Infinity, ecco tutto quello che(e che speriamo) sull'atteso. C'è un futuro che si specchia nelle cose passate. Nelle ore passate a giocare, a vedere, a leggere, ad imparare, a conoscere. Dentro tutto il tempo passato a fare cose che ci fanno stare bene, a volte meglio, diventando esperti di cose che altri riterranno sempre inutili, accessorie, marginali. E invece no. Non è così. C'è un mucchio di gente per cui Star Wars è unaseria, Il Signore degli Anelli una bibbia, i fumetti una religione, i videogiochi uno stile di vita. Persone che non sono fuggite dalla realtà per colpa dell'immaginazione, ma hanno definito le loro vite ...