Messa oggi in tv domenica 13 settembre su Rai Uno | canale e orario

Il programma della Santa Messa su Rai Uno per la mattinata di oggi domenica 13 settembre. In Italia, a causa dell'emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l'Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play.

Ultime Notizie dalla rete : Messa oggi Messa oggi in tv domenica 13 settembre su Canale 5: orario e diretta streaming Sportface.it Covid, a Roccafluvione si torna a scuola il 23 settembre. A Folignano messe sospese per San Cipriano

ROCCAFLUVIONE/FOLIGNANO – Di seguito una nota del Comune di Roccafluvione. L’amministrazione rende noto che è stata emessa ordinanza di posticipazione della riapertura delle scuole di ogni ordine e gr ...

Oggi prima messa ad Ardenno

Don Gianluca vicario parrocchiale per la Comunità pastorale di Grosio, Ravoledo e Tiolo. Don Luca vicario parrocchiale per la Comunità di Tirano Diocesi di Como in festa, ieri, per l’ordinazione di du ...

