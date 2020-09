Maria Paola Gaglione, uccisa in scooter dal fratello che non accettava relazione con trans. Madre compagno: “Ha agito per ammazzare” (Di domenica 13 settembre 2020) “Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata“. Michele Antonio Gaglione, 30 anni, non accettava la relazione di sua sorella con un uomo transgender, così lì ha inseguiti in moto mentre a bordo del loro scooter si dirigevano ad Acerra, nel Napoletano, e ha iniziato a prendere a calci il mezzo fino a farli cadere. Così ha ucciso Maria Paola Gaglione, 22 anni, secondo la ricostruzione degli investigatori che, interrogato il ragazzo, indagano adesso per omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall’omofobia. “Se vogliamo capire cosa vuol significare che bisogna avere una legge contro l’omolesbobitrasfobia, questo è uno dei casi più espliciti”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata“. Michele Antonio, 30 anni, nonladi sua sorella con un uomogender, così lì ha inseguiti in moto mentre a bordo del lorosi dirigevano ad Acerra, nel Napoletano, e ha iniziato a prendere a calci il mezzo fino a farli cadere. Così ha ucciso, 22 anni, secondo la ricostruzione degli investigatori che, interrogato il ragazzo, indagano adesso per omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall’omofobia. “Se vogliamo capire cosa vuol significare che bisogna avere una legge contro l’omolesbobitrasfobia, questo è uno dei casi più espliciti”, ha ...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - myownblue : Giusto per chiarire: la relazione tra Ciro e Maria Paola era eterosessuale, non omosessuale. Ciro è un uomo transes… - ChiaraBaldi86 : RT @realrosydc: Se stai con un uomo trans NON è una relazione gay. Se parli di un uomo trans NON usi il pronome femminile. È semplice, ma… -