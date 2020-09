Liga 2020/21, Villareal stop: 1-1 contro l’Huesca (Di domenica 13 settembre 2020) Parte in salita la stagione del Villareal che in casa all’Estadio de la Ceramica non va oltre l’1-1 contro l’Huesca nella prima giornata di Liga 2020/2021. Al 42′ la formazione ospite è passata in vantaggio: Juan Carlos serve Maffeo che rientra sul sinistro e calcia trovando l’angolo opposto. Maffeo è decisivo anche al 68′ per il pareggio dei padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il terzino tocca col braccio e spinge l’arbitro, dopo il consulto al var, a concedere il calcio di rigore che Moreno non sbaglia per il definitivo 1-1. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Parte in salita la stagione delche in casa all’Estadio de la Ceramica non va oltre l’1-1l’Huesca nella prima giornata di/2021. Al 42′ la formazione ospite è passata in vantaggio: Juan Carlos serve Maffeo che rientra sul sinistro e calcia trovando l’angolo opposto. Maffeo è decisivo anche al 68′ per il pareggio dei padroni di casa: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il terzino tocca col braccio e spinge l’arbitro, dopo il consulto al var, a concedere il calcio di rigore che Moreno non sbaglia per il definitivo 1-1.

