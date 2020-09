L’attesa dei contestatori di Salvini in Puglia, cantando Bella ciao: «La Digos ci ha già schedati, è vergognoso» – Video (Di domenica 13 settembre 2020) Domenica, ore 8.30. Un gruppetto di dieci persone, senza cartelli e striscioni, prova ad avvicinarsi al palco dove, nel giro di un’ora, arriverà Matteo Salvini. La Digos blocca immediatamente i curiosi: «Non potete passare». Durante la discussione, continua a radunarsi gente al di là delle transenne, poste a circa 200 metri dal luogo del comizio del segretario della Lega. Un agente tira fuori una telecamera e inizia a riprendere i volti di chi si trovava dall’altro lato del cordone, manifestanti e non. Palo del Colle, 13 settembre: la cittadina a pochi chilometri da Bari si sta preparando al voto per le elezioni comunali e regionali che si terranno tra una settimana. «Siamo liberi cittadini, ma siamo stati privati della nostra libertà di movimento, senza che costituissimo una minaccia per ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) Domenica, ore 8.30. Un gruppetto di dieci persone, senza cartelli e striscioni, prova ad avvicinarsi al palco dove, nel giro di un’ora, arriverà Matteo. Lablocca immediatamente i curiosi: «Non potete passare». Durante la discussione, continua a radunarsi gente al di là delle transenne, poste a circa 200 metri dal luogo del comizio del segretario della Lega. Un agente tira fuori una telecamera e inizia a riprendere i volti di chi si trovava dall’altro lato del cordone, manifestanti e non. Palo del Colle, 13 settembre: la cittadina a pochi chilometri da Bari si sta preparando al voto per le elezioni comunali e regionali che si terranno tra una settimana. «Siamo liberi cittadini, ma siamo stati privati della nostra libertà di movimento, senza che costituissimo una minaccia per ...

Open_gol : L’attesa dei contestatori di Salvini in Puglia, cantando Bella ciao: «La Digos ci ha già schedati, è vergognoso» I… - Mioparere : RT @Open_gol: L’attesa dei contestatori di Salvini in Puglia, cantando Bella ciao: «La Digos ci ha già schedati, è vergognoso» Il video ?… - romymora70 : Cena di anniversario accantonata oggi si pensa solo alla Juve #JuveNovara che bello il ritorno in campo dei nostri,… - albertocaldana : RT @Open_gol: L’attesa dei contestatori di Salvini in Puglia, cantando Bella ciao: «La Digos ci ha già schedati, è vergognoso» Il video ?… - AntonelloCocco4 : RT @Open_gol: L’attesa dei contestatori di Salvini in Puglia, cantando Bella ciao: «La Digos ci ha già schedati, è vergognoso» Il video ?… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attesa dei Coronavirus, il Bioparco di Roma vieta l’ingresso a una famiglia: «Venite dalla Sardegna, restate fuori» Corriere della Sera