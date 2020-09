Inter Vidal, passi in avanti per la risoluzione: il cileno presto a Milano (Di domenica 13 settembre 2020) Arturo Vidal è pronto a sbarcare in Italia: passi in avanti per la risoluzione del contratto del cileno con il Barcellona Arturo Vidal è pronto a sbarcare in Italia. Secondo Sky Sport sono stati fatti ulteriori passi in avanti per la risoluzione del contratto del cileno con il Barcellona. L’emittente satellitare fa sapere che non è ancora possibile dire se oggi o domani, ma le prossime ore saranno quelle del suo arrivo a Milano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Arturoè pronto a sbarcare in Italia:inper ladel contratto delcon il Barcellona Arturoè pronto a sbarcare in Italia. Secondo Sky Sport sono stati fatti ulterioriinper ladel contratto delcon il Barcellona. L’emittente satellitare fa sapere che non è ancora possibile dire se oggi o domani, ma le prossime ore saranno quelle del suo arrivo a. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Vidal @Inter: nuovi contatti in corso con il @FCBarcelona per trovare la quadratura definitiva e avere il via libe… - DiMarzio : #Calciomercato, #Vidal | #Inter e #Barcellona ad un passo dall'accordo definitivo - MatteoBarzaghi : Inter. Il presidente Steven Zhang è salito ad Appiano Gentile a vedere allenamento. Sul mercato è stato fatto oggi… - NonConoscoVG : SkySport: 'Vidal all'Inter: ci siamo. Il cileno sbarcherà a Milano questo pomeriggio. Accordo su tutto, si aspetta solo il giocatore' - raffaele_1976 : Ehi @inter che non vi venga in mente di vestire #vidal (in caso di arrivo) con la #22!! Quella maglia è sacra ed è… -