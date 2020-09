Inter | ormai ci siamo | tutto pronto per l’arrivo di Vidal a Milano

Leggi su intermagazine

(Di domenica 13 settembre 2020) Arturomai così vicino al passaggio all’Ci sarà ancora da aspettare, ma mai come ora Arturosi appresta a diventare un giocatore dell’. Decisivo per il suo approdo in nerazzurro è la rinuncia alla parte restante del contratto, con il club nerazzurro che non dovrà versare nulla nelle casse del Barcellona. “È statoa muoversi verso l’: nessun indennizzo sarà girato al Barça. Il cileno, dal canto suo, ha rinunciato pero a discutere del suo ultimo anno di contratto e otterrà solo una parte dei famosi 2,4 milioni di premi non pagati. Da non escludere che l’possa ritoccare in meglio la parte variabile dell’accordo, ...