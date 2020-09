Giovani per l’UNESCO lancia una call per nuovi soci (Di domenica 13 settembre 2020) L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO lancia una call per nuovi soci. Bandi aperti in tutte le regioni italiane, c’è tempo fino al 30 ottobre 2020 Hai tra i 20 e i 35 anni e pensi anche tu che educazione e cultura siano i pilastri per lo sviluppo e il progresso del nostro Paese? Sei convinto… L'articolo Giovani per l’UNESCO lancia una call per nuovi soci Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 13 settembre 2020) L’Asazione Italianaper l’UNESCOunaper. Bandi aperti in tutte le regioni italiane, c’è tempo fino al 30 ottobre 2020 Hai tra i 20 e i 35 anni e pensi anche tu che educazione e cultura siano i pilastri per lo sviluppo e il progresso del nostro Paese? Sei convinto… L'articoloper l’UNESCOunaperCorriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Giovani per Tre giovani per l’Andora, l’Aurora tessera Riccardo Berta IVG.it Greenaccord, il Presidente Cauteruccio: Serve un rinnovato impegno per una “conversione ecologica”

“E’ venuto il momento di ricominciare su basi nuove, avendo chiaro in mente che la giustizia ambientale e la giustizia sociale devono essere i cardini del cambiamento.” Ambiente e sviluppo sostenibile ...

Furgiuele a studenti, insegnati, genitori: «Buon lavoro, forza»

Ai Ragazzi, Genitori, Insegnanti, operatori, vogliamo esprimere la nostra vicinanza in questo momento difficile per tutti. Come lo è stato per la Sanità, ed è ancora attuale, lo sarà anche per il mond ...

