De Laurentiis positivo | il Codacons chiede l’apertura di un’indagine | l’accusa

(Di domenica 13 settembre 2020) E’ passato qualche giorno, ma il presidente del Napoli Aurelio De– oltre a pensare di guarire completamente dal Coronavirus – deve anche occuparsi di tutto il contorno di una vicenda che si poteva evitare. Non sono infatti destinati a placarsi gli animi dopo la positività da parte del patron azzurro, che si è presentato all’Assemblea di Lega senza ancora conoscere il risultato del tampone. Questo, ovviamente, ha generato tante polemiche oltre a un po’ di paura giustificata da parte dei presenti, tra presidenti e dirigenti. Per questo, ilpresenterà domani un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, in cui sidi aprire un’indagine sul Presidente del Napoli per epidemia dolosa.L'articolo De...

