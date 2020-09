Coronavirus, meno contagi rispetto a ieri ma con 20mila tamponi in meno (Di domenica 13 settembre 2020) Sono 1.458 (1.501 ieri) i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, con un totale di 287.297 dall'inizio dell'emergenza. Le vittime, invece, sono 7 contro le 6 di ieri,portando il totale dei morti a 35.610. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Tuttavia, calano certo, i casi di positività al Coronavirus ma va però sottolineato che i tamponi analizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri, quindi oltre 20mila in meno.Calati sensibilmente i tamponi anche in Lombardia dove si è passati da 16.493 a 12.844 e in Veneto, da 14.390 a 8.090. Sono 91 in più in un giorno i ricoverati con sintomi, cioè 2.042 in totale. Salgono anche i nostri ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 settembre 2020) Sono 1.458 (1.501) i nuovi casi dirilevati nelle ultime 24 ore, con un totale di 287.297 dall'inizio dell'emergenza. Le vittime, invece, sono 7 contro le 6 di,portando il totale dei morti a 35.610. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Tuttavia, calano certo, i casi di positività alma va però sottolineato che ianalizzati oggi sono stati 72.143 contro i 92.706 di, quindi oltrein.Calati sensibilmente ianche in Lombardia dove si è passati da 16.493 a 12.844 e in Veneto, da 14.390 a 8.090. Sono 91 in più in un giorno i ricoverati con sintomi, cioè 2.042 in totale. Salgono anche i nostri ...

