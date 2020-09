Ascolti | Tu si que vales torna e stravince

(Di domenica 13 settembre 2020) La settima stagione del talent, con Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli in giuria e Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione, conquista subito la vetta deglicon una media di 4 milioni 185 mila telespettatori pari al 28.07% su Canale 5. A netta distanza il film di Rai1 Assassinio sull’Orient Express, seguito da 1 milione 849 mila spettatori con il 10.49%. Canale 5 è leader in prime time, con il 20.64% a fronte del 14.41% di Rai1, e in seconda serata con il 27.49% (Rai1 al 6.73%). Nell’access prime time, su Rai1 Techetechetè ha avuto una media di 3 milioni 389 mila telespettatori pari al 17.97%, mentre Paperissima sprint tra poco su Canale 5 ha fatto registrare 3 milioni 191 mila con il 16.91%. Sempre in questa fascia su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha ottenuto 1 ...

AndreaAAmato : #AscoltiTv 12 settembre: Tu si que vales stronca Rai1. Le altre reti da un milione in giù #auditel @QuiMediaset_it… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 12 settembre: Tu si que vales stronca Rai1. Le altre reti da un milione in giù #auditel @QuiMediaset_it… - AnonymeRai : ? Ascolti tv, Tu si que vales stravince contro Rai1. I dati Auditel - Affaritaliani : Canale 5 con Maria De Filippi distrugge Rai1 - Affaritaliani : Ascolti tv, Tu si que vales stravince contro Rai1. I dati Auditel -

Rai1 è lontanissima: Assassinio sull'Orient Express si ferma a 1.849.000 spettatori col 10.5% di share. A seguire Rai2 con S.W.A.T. che è stato seguito da 1.028.000 spettatori e ...