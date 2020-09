Anticipazioni Tempesta d’Amore mercoledì 16 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 13 settembre 2020) Mercoledì 16– La rivelazione di Lucy: Lucy scopre che Nadja è rimasta incinta di Tim solo adesso e che dunque non aveva alcun senso quel matrimonio riparatorio. Ragion per cui si reca da Franzi per raccontarle tutto quello che ha scoperto in merito, ma la donna non ne vuole più sapere di lui nonostante provi ancora qualcosa di molto forte e speciale. L'articolod’Amore mercoledì 16News Programmi Tv.