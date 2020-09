ALLA SCOPERTA DI LAMMERS, IL GIGANTE CHE PIACE ALL’ATALANTA (Di domenica 13 settembre 2020) Prossima destinazione: Bergamo. Sam LAMMERS, giovane attaccante in forza al Psv Heindoven, potrebbe presto essere un giocatore dell’Atalanta, andando a potenziare un reparto offensivo che, nell’ultima stagione di Serie A, ha stabilito il record di gol: 98. Classe 1997, di nazionalità olandese, LAMMERS è una punta centrale alta circa 1 metro e 90 centimetri. Cresciuto calcisticamente nel Psv, ha sempre giocato in Olanda. Dopo l’esperienza nelle giovanili, il passaggio in prima squadra. Gioca la stagione 2018-19 in prestito all’Heerenveen, dove si fa apprezzare per le sue capacità realizzative: 19 reti in 35 partite totali. Il ritorno al Psv è sfortunato, perché LAMMERS deve fare i conti con un problema al ginocchio che lo tiene a lungo lontano dal campo. Il bottino finale ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Prossima destinazione: Bergamo. Sam, giovane attaccante in forza al Psv Heindoven, potrebbe presto essere un giocatore dell’Atalanta, andando a potenziare un reparto offensivo che, nell’ultima stagione di Serie A, ha stabilito il record di gol: 98. Classe 1997, di nazionalità olandese,è una punta centrale alta circa 1 metro e 90 centimetri. Cresciuto calcisticamente nel Psv, ha sempre giocato in Olanda. Dopo l’esperienza nelle giovanili, il passaggio in prima squadra. Gioca la stagione 2018-19 in prestito all’Heerenveen, dove si fa apprezzare per le sue capacità realizzative: 19 reti in 35 partite totali. Il ritorno al Psv è sfortunato, perchédeve fare i conti con un problema al ginocchio che lo tiene a lungo lontano dal campo. Il bottino finale ...

Il prodigo team Facebook di sviluppatori WhatsApp è reduce da una serie di interessanti novità da vedersi con i futuri aggiornamenti per l’app da oltre due miliardi di utenti. da Menlo park si intensi ...

Cinquina della Juve al Novara e Ronaldo segna il primo gol stagionale

TORINO. Buona la prima. La Juventus di Andrea Pirlo debutta con una vittoria per 5-0, anche se era difficile pensare ad un risultato diverso nell'amichevole contro il Novara di Serie C, e lo fa nel se ...

