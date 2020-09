Torino | 62enne rapina una banca | “Datemi i soldi o vi contagio col Covid”

(Di sabato 12 settembre 2020), uomounaminacciando di contagiare i presenti col Covid. Dopo aver rubato 4200 euro, alla fine è stato individuato ed arrestato Ha dell’incredibile quanto accaduto in unadella periferia nord di. Un uomo di 62 anni, munito di maschera in lattice e bastone ortopedico, è riuscito are ben 4200 … L'articolouna: “Datemi io vicol Covid” proviene da www.inews24.it.

Ha indossato una maschera in lattice sotto la mascherina poi è entrato in banca dove, brandendo un bastone ortopedico, ha minacciato i cassieri di consegnargli il denaro asserendo di avere il coronavi ...Ha minacciato i cassieri dicendo loro che li avrebbe contagiati con il Covid e ha persino simulato alcuni colpi di tosse per farsi consegnare il denaro. E' successo in una filiale di banca alla perife ...