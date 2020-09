Suad Amiry | “La resilienza ha salvato noi palestinesi | ma voi italiani siete un esempio

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 settembre 2020) “Giaffa è sempre stata parte della mia vita, ha sempre ricoperto un ruolo importante. Mio padre era di lì, poi, nel 1948 con mia madre, da profughi, si sono dovuti spostare in Giordania, che è dove poi sono nata e vissuta. Quell’anno ha cambiato radicalmente e per sempre i, per noi è stata una catastrofe. Il 90% deifu cacciato dalle proprie terre e dalle proprie case per permettere la nascita dello Stato di Israele. Giaffa è diventato così il nostro luogo a distanza, il senso della perdita che ihanno vissuto”. Al Festivaletterature di Mantova, edizione numero 24, un’edizione diversa per ovvi motivi, “a quattro piste” (tra eventi dal vivo e streaming, radio, almanacco e contenuti speciali) è il giorno di ...