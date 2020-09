Rocca di Papa | Comunali 2020 | Federico Moroni e i suoi perché a sostegno di Veronica Cimino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 settembre 2020) E’ tempo di elezioni Amministrative in molte realtà dei Castelli Romani, anche adiche, purtroppo, torna al voto dopo le tristissime e note vicende dell’ esplosione avvenuta in Municipio, costata la vita al sindaco e ad un dipendente comunale. Abbiamo incontrato, davanti ad un caffè. il giovane geologo, classe 1993, che, il 20 e 21 settembre, ambisce ad essere eletto in Consiglio comunale; candidato adinella lista civica “ Apertamente “. Dottor, ci racconti di Lei «Anzitutto grazie dello spazio che mi concedete. Bene mi ha presentato; aggiungo che, dal ...