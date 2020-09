Movimento 5 Stelle Lazio, oggi in piazza per il #VotaSiDay (Di sabato 12 settembre 2020) Politica Roma – Nella giornata di oggi, saremo nelle piazza di diverse città del Lazio per il #VotaSìDay e per confrontarci con i cittadini sulle ragioni del sì al Referendum sul taglio dei Parlamentari. L’evento principale di Roma si terrà ad Ostia, dove dalle 16.30 alle 20.00, ci saranno 10 punti informativi dislocati su tutto il litorale, con i nostri rappresentanti in Parlamento, Regione, Comune di Roma e Municipi della Capitale. Saranno presenti, tra gli altri, i nostri consiglieri regionali Francesca De Vito e Loreto Marcelli, numerosi parlamentari, tra cui Francesco Silvestri, Francesca Flati, Manuel Tuzi, Giulia Lupo, il reggente del Movimento 5 Stelle Vito Crimi e la sindaca di Roma Virginia Raggi. A fare gli onori di casa la Presidente del X ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 settembre 2020) Politica Roma – Nella giornata di, saremo nelledi diverse città delper il #VotaSìDay e per confrontarci con i cittadini sulle ragioni del sì al Referendum sul taglio dei Parlamentari. L’evento principale di Roma si terrà ad Ostia, dove dalle 16.30 alle 20.00, ci saranno 10 punti informativi dislocati su tutto il litorale, con i nostri rappresentanti in Parlamento, Regione, Comune di Roma e Municipi della Capitale. Saranno presenti, tra gli altri, i nostri consiglieri regionali Francesca De Vito e Loreto Marcelli, numerosi parlamentari, tra cui Francesco Silvestri, Francesca Flati, Manuel Tuzi, Giulia Lupo, il reggente delVito Crimi e la sindaca di Roma Virginia Raggi. A fare gli onori di casa la Presidente del X ...

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle Criticità nella ristorazione ospedaliera: mozione del Movimento 5 Stelle TRIESTEALLNEWS Del Debbio sfida Grillo: "Se non ha due noccioline ma due cogl---i, prenditela con me"

Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha aggredito un giornalista di "Dritto e rovescio" e il suo conduttore attacca: "Fattela con me, non mi fai paura. Sei veramente un poveraccio, un corruttore di cos ...

Referendum, gazebo informativo con Sibilia

Nell’ambito delle iniziative a sostegno delle ragioni del sì al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre promosse dal Movimento 5 Stelle, oggi, sabato 12 settembre, dalle ore 11 alle ore 13 sar ...

