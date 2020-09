Mostra Venezia ' 77 | premiati Nomadland e Nuevo Orden Nulla da obiettare

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 settembre 2020) “” Leone d’oro: vogliamo? “”subito a ruota, Gran premio della Giuria: vogliamo? Conta poco che siano i ‘miei’ premi, all’appello mi manca solo “Miss Marx”. Lo so che dovrei sviolinare sul quarto Leone d’oro a una regista donna in 77 anni di(prima di Chloè Zhao solo Sofia Coppola, Margarethe Von Trotta e Agnès Varda), e sulle ben otto autrici degnamente in concorso. E’ importante, ma non essenziale. Conta il film. Aspettatevi il tirassegno di molti illustri critici di casa nostra, cui forse sfugge la distopia implicita nel film voluto e intensamente vissuto da un’attrice che onora il cinema e il consorzio civile, Frances McDormand. Cosa ...