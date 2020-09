L'orrore del Circeo, stupro in spiaggia (Di sabato 12 settembre 2020) Nino Materi Diciannovenne abusata da due studenti della Roma-bene nella notte di Ferragosto A rievocare vecchi incubi bastano le sei lettere della parola «Circeo». Uno stupro la notte dello scorso Ferragosto, un omicidio tra torture e sadismo la notte di quel terrificante 29 settembre del '75.Allora, 45 anni fa, le prime pagine dei giornali titolarono sul «Massacro del Circeo»: due giovani perbene (Donatella Colasanti e Rosaria Lopez), attirate con l'inganno da Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira (descritti come «rampolli di agiate famiglie romani») in una villa di proprietà della famiglia di Ghira col pretesto di una festa. Le studentesse furono torturate: Rosaria morì, Donatella si salvò per miracolo. La sua immagine sanguinante e sotto choc chiusa nel ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Nino Materi Diciannovenne abusata da due studenti della Roma-bene nella notte di Ferragosto A rievocare vecchi incubi bastano le sei lettere della parola «». Unola notte dello scorso Ferragosto, un omicidio tra torture e sadismo la notte di quel terrificante 29 settembre del '75.Allora, 45 anni fa, le prime pagine dei giornali titolarono sul «Massacro del»: due giovani perbene (Donatella Colasanti e Rosaria Lopez), attirate con l'inganno da Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira (descritti come «rampolli di agiate famiglie romani») in una villa di proprietà della famiglia di Ghira col pretesto di una festa. Le studentesse furono torturate: Rosaria morì, Donatella si salvò per miracolo. La sua immagine sanguinante e sotto choc chiusa nel ...

