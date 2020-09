Kena: Bridge of Spirits dice addio al 2020, l'atteso indie game uscirà nel 2021 (Di sabato 12 settembre 2020) Sebbene non si trattasse di un mastodontico progetto AAA ad alto budget, molte persone sono rimaste ammaliate dalla presentazione di Kena: Bridge of Spirits, un piccolo ma interessante action adventure indie, previsto nel periodo festivo del 2020, sia su PS4 e PC, ma anche su PlayStation 5.Doveva essere uno dei titoli di lancio (o comunque intorno a quella finestra temporale) della next-gen Sony ma, purtroppo, non sarà così: gli sviluppatori di Ember Lab hanno annunciato su Twitter che Kena non uscirà più nel 2020, andando ad unirsi a quella lunga (fin troppa) lista di titoli rimandati al 2021.I motivi del rinvio sono visibili nel messaggio Twitter visibile in fondo alla notizia, ma anche senza vederlo, ... Leggi su eurogamer (Di sabato 12 settembre 2020) Sebbene non si trattasse di un mastodontico progetto AAA ad alto budget, molte persone sono rimaste ammaliate dalla presentazione diof, un piccolo ma interessante action adventure, previsto nel periodo festivo del, sia su PS4 e PC, ma anche su PlayStation 5.Doveva essere uno dei titoli di lancio (o comunque intorno a quella finestra temporale) della next-gen Sony ma, purtroppo, non sarà così: gli sviluppatori di Ember Lab hanno annunciato su Twitter chenon; più nel, andando ad unirsi a quella lunga (fin troppa) lista di titoli rimandati al.I motivi del rinvio sono visibili nel messaggio Twitter visibile in fondo alla notizia, ma anche senza vederlo, ...

