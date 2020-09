Insigne e Gattuso hanno telefonato a De Laurentiis «Il Napoli ha bisogno di te» (Di sabato 12 settembre 2020) Le condizioni di De Laurentiis migliorano in fretta. Il presidente del Napoli è già senza febbre e si è rimesso al lavoro chiuso in casa. Tante le telefonate di stima e affetto ricevute nella giornata di ieri, la prima proprio da Carlo Ancelotti, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport Sempre ieri mattina, prima che iniziasse la seduta di allenamento, Rino Gattuso ha chiamato De Laurentiis dal suo ufficio, insieme a Lorenzo Insigne. Il capitano ha augurato al presidente di ritornare in fretta tra di loro: «Il Napoli ha bisogno di te», gli hanno detto i due. Il numero uno del club ha rassicurato entrambi e invitato il capitano a portare il saluto a tutta la squadra. C’è un protocollo sanitario L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020) Le condizioni di Demigliorano in fretta. Il presidente delè già senza febbre e si è rimesso al lavoro chiuso in casa. Tante le telefonate di stima e affetto ricevute nella giornata di ieri, la prima proprio da Carlo Ancelotti, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport Sempre ieri mattina, prima che iniziasse la seduta di allenamento, Rinoha chiamato Dedal suo ufficio, insieme a Lorenzo. Il capitano ha augurato al presidente di ritornare in fretta tra di loro: «Ilhadi te», glidetto i due. Il numero uno del club ha rassicurato entrambi e invitato il capitano a portare il saluto a tutta la squadra. C’è un protocollo sanitario L'articolo ...

