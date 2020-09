Il tecnico che fece esordire Pirlo: "Conosco lui e Baronio: vi dico quale calcio hanno in mente per la Juve" (Di sabato 12 settembre 2020) L'ex allenatore e calciatore Adelio Moro ha raccontato i segreti di Andrea Pirlo e Roberto Baronio, ora alla Juve. Leggi su 90min (Di sabato 12 settembre 2020) L'ex allenatore e calciatore Adelio Moro ha raccontato i segreti di Andreae Roberto, ora alla

borghi_claudio : Dal bando per i banchi. Due del Comitato Tecnico, due della Azzolina... e nessuno che si accorge che stanno assegn… - forumJuventus : Del Piero: 'Pirlo alla Juve mi ha sorpreso, ma conoscendolo sono convinto che sfrutterà al meglio questa occasione.… - Gazzetta_it : #Juventus #Rabiot si esalta: 'Con #Pirlo siamo da #Champions. È il tecnico che fa per me. Rispetto a #Sarri è già c… - ValeRossignoli : RT @ASRomaFemminile: ??? Il tecnico Fabio Melillo ha commentato così: “È davvero emozionante tornare in campo e farlo per una finale lo è… - JuanitoCruz11 : RT @ASRomaFemminile: ??? Il tecnico Fabio Melillo ha commentato così: “È davvero emozionante tornare in campo e farlo per una finale lo è… -

Ultime Notizie dalla rete : tecnico che Decadenza dal superbonus 110% per asseverazione infedele: possibile la rivalsa sul tecnico che la rilascia InvestireOggi.it Prime conferme in casa Accademia Volley Benevento

due delle protagoniste della passate stagione che avevano trascinato la squadra fino al secondo posto della classifica, nonchè due elementi di spessore e assoluto affidamento sia dal punto di vista ...

Torino, Giampaolo e il trequartista adattato: il precedente Suso preoccupa

Al Torino non c’è un vero e proprio trequartista, ma nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo il trequartista, come il regista (altro anello della catena mancante in casa granata) è imprescindibile. Il tecnico ...

due delle protagoniste della passate stagione che avevano trascinato la squadra fino al secondo posto della classifica, nonchè due elementi di spessore e assoluto affidamento sia dal punto di vista ...Al Torino non c’è un vero e proprio trequartista, ma nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo il trequartista, come il regista (altro anello della catena mancante in casa granata) è imprescindibile. Il tecnico ...