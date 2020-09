Il Mattino | De Laurentiis infastidito dagli attacchi contro di lui

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 settembre 2020) Il presidente De, sta meglio, senza febbre, in isolamento a casa. Nei prossimi giorni, scrive il, sono previsti nuovi accertamenti al Gemelli e un nuovo tampone tra lunedì e martedì per verificare l’evoluzione della malattia, ma anche in caso di negatività la coppia resterà ancora in isolamento. La malattia non ha di certo placatoil presidente però che si è dettoaglidi lui Tante le critiche e accuse del mondo del calcio verso De. Sa di essere uno che paga il prezzo del suo essere sempre, anche nella questione dei diritti tv e del suo progetto di autonomia che non prevedeva l’ingresso dei fondi. Lui, peraltro, si considera un recordman dei tamponi ed ...