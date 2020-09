I giardini più belli di Firenze

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 settembre 2020) Trenta anni dopo il film A Room with a View (Camera con vista), del 1985, il britannico Daniel Day-Lewis, attore principale, rispondendo ad una domanda in occasione di un incontro per celebrare il trentennale, ha detto che Firenze, dall’epoca in cui è stato girato il film, non è cambiata tanto. E aveva ragione. Perché la veduta che si coglie dai giardini collinari verso il centro della città, con la cupola del Duomo, il campanile di Giotto e la torre di Palazzo Vecchio, è immutata nel suo romanticismo. La stesse che, in una delle scene più famose del film, fa da sfondo alla salita in carrozza di Daniel Day-Lewis e dell’attrice Helena Bonham verso Fiesole, culminata in un picnic.