Gabriel, esordio con gol: subito a segno il nuovo difensore dell'Arsenal (Di sabato 12 settembre 2020) Debutto con goal per Gabriel. L'ex difensore del Lille, primo obiettivo per il Napoli, ha segnato la rete del 2-0 in trasferta nel corso della sfida tra Fulham e Arsenal, la sua nuova squadra. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Debutto con goal per. L'exdel Lille, primo obiettivo per il Napoli, ha segnato la rete del 2-0 in trasferta nel corsoa sfida tra Fulham e, la sua nuova squadra.

lnufscn : Goal di Gabriel all'esordio. - napolista : Gabriel segna all’esordio con l’Arsenal (VIDEO) Ha segnato la rete del momentaneo 2-0 sul campo del Fulham. L’ex Li… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Arsenal, debutto con gol per Gabriel: il brasiliano è stato inseguito per diverso… - Goalnews9 : #Gabriel, molto vicino al Napoli prima di sbarcare a Londra, subito a segno all’esordio con l’Arsenal. Not bad, con… - thekingsalo : Per ora ottimo esordio di #Gabriel. Sempre attento a prescindere dalle poche azioni costruite dal Fulham. #ARSFUL -

Gabriel, esordio con gol: subito a segno il nuovo difensore dell'Arsenal Tutto Napoli

