FORTISSIMA ESPLOSIONE. MOLTI FERITI GRAVI, SOCCORSI IN CORSO. (Di sabato 12 settembre 2020) Un boato ha svegliato questa mattina la città di Milano: l'ESPLOSIONE, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è avvenuta in un palazzo in Piazzale Libia 20, in zona Porta Romana. Sul posto si trovano ora le squadre di socCORSO: nove ambulanze, due automediche e un altro mezzo dell'Azienda regionale emergenza urgenza e ben otto squadre dei vigili del fuoco. Stando a quanto riferisce la sala operativa dei vigili del fuoco a Fanpage.it sono sei le persone rimaste ferite: una di queste sarebbe in condizioni più GRAVI. In una nota l'Areu ha poi confermato la presenza di un ferito più grave: si tratta di un uomo di 30 anni che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul corpo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. In totale, secondo l'Areu, sarebbero una cinquantina ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 settembre 2020) Un boato ha svegliato questa mattina la città di Milano: l', secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è avvenuta in un palazzo in Piazzale Libia 20, in zona Porta Romana. Sul posto si trovano ora le squadre di soc: nove ambulanze, due automediche e un altro mezzo dell'Azienda regionale emergenza urgenza e ben otto squadre dei vigili del fuoco. Stando a quanto riferisce la sala operativa dei vigili del fuoco a Fanpage.it sono sei le persone rimaste ferite: una di queste sarebbe in condizioni più. In una nota l'Areu ha poi confermato la presenza di un ferito più grave: si tratta di un uomo di 30 anni che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul corpo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. In totale, secondo l'Areu, sarebbero una cinquantina ...

MediasetTgcom24 : Milano, fortissima esplosione in un appartamento: distrutti tre piani di un palazzo #Milano - ForexOnlineMeIt : Milano | fortissima esplosione in un appartamento | diversi feriti - tusciaweb : Fortissima esplosione in appartamento: evacuato palazzo di 10 piani, diversi feriti Milano - Esplosione in un pala… - angioletta83 : Sentita anche da casa mia a kilometri di distanza - Flynorale : RT @MediasetTgcom24: Milano, fortissima esplosione in un appartamento: distrutti tre piani di un palazzo #Milano -