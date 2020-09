Fondi Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera (Di sabato 12 settembre 2020) Milano, 12 settembre 2020 - Il passaggio di parte degli 800mila euro , incassati dalla vendita gonfiata dell'immobile per la Lombardia Film Commission, dalla Italia alla Svizzera e, in particolare, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 12 settembre 2020) Milano, 12 settembre 2020 - Il passaggio di parte degli 800mila euro , incassati dalla vendita gonfiata dell'immobile per la Lombardia Film Commission, dalla Italia allae, in particolare, ...

