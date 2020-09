Fiorentina batte Reggiana: 5-1. In gol Ribery, Kouamè e Chiesa. Ma un’altra punta ci vuole (Di sabato 12 settembre 2020) Brutto infortunio a Biraghi. Doppiette di Ribery e Kouamè e gol di Chiesa. Per la Reggiana ha segnato Zamparo nel finale. Buona la prova di Bonaventura e Duncan. Granitica la difesa. Ribery ha regalato la maglia all'allenatore della Reggiana, Massimiliano Alvini di Fucecchio Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) Brutto infortunio a Biraghi. Doppiette die Kouamè e gol di. Per laha segnato Zamparo nel finale. Buona la prova di Bonaventura e Duncan. Granitica la difesa.ha regalato la maglia all'allenatore della, Massimiliano Alvini di Fucecchio

