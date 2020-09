Calciomercato Milan, dal Lione arriva Tatarusanu: l’ex Fiorentina sarà il vice Donnarumma, cifre e dettagli (Di sabato 12 settembre 2020) Il portiere della nazionale rumena, Ciprian Tatarusanu, ha deciso di affrontare una nuova sfida in Italia per vestire la maglia del Milan.Il trasferimento si è concretizzato in tempi piuttosto celeri, il Lione incasserà per la cessione del cartellino del portiere ex Fiorentina una cifra pari a cinquecentomila euro. Il portiere, che vestirà la maglia numero 1, farà da secondo a Gigio Donnarumma, che invece continuerà ad indossare la 99, rilevando di fatto il posto che nella scorsa stagione è stato prima di Pepe Reina e poi di Asmir Begovic.Calciomercato Milan, ora è ufficiale: Tonali è un nuovo calciatore rossonero. Le parole di Gazidis e MaldiniCalciomercato Milan, trattativa con ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 settembre 2020) Il portiere della nazionale rumena, Ciprian, ha deciso di affrontare una nuova sfida in Italia per vestire la maglia del.Il trasferimento si è concretizzato in tempi piuttosto celeri, ilincasserà per la cessione del cartellino del portiere exuna cifra pari a cinquecentomila euro. Il portiere, che vestirà la maglia numero 1, farà da secondo a Gigio, che invece continuerà ad indossare la 99, rilevando di fatto il posto che nella scorsa stagione è stato prima di Pepe Reina e poi di Asmir Begovic., ora è ufficiale: Tonali è un nuovo calciatore rossonero. Le parole di Gazidis e Maldini, trattativa con ...

