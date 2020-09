Bimba positiva al Covid, classe asilo in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 12 SET - Una bambina di 4 anni che frequenta un asilo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Ats, l'ex Asl, e Comune di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 12 SET - Una bambina di 4 anni che frequenta undi Pavia è risultataal Coronavirus. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Ats, l'ex Asl, e Comune di ...

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Una bambina di 4 anni che frequenta un asilo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Ats (l'ex Asl) e Comune di ...

Scuola, Biasci: «Anche per un raffreddore i medici cominceranno a prescrivere i tamponi»

Per il rientro a scuola dei bimbi dopo tre giorni di assenza sarà obbligatorio il certificato medico. Ma ottenerlo non sarà così scontato. I pediatri, infatti, dovranno attestare che il bambino non è ...

