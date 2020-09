Bimba positiva al Covid, classe asilo in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) MILANO, 12 SET - Una bambina di 4 anni che frequenta un asilo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Ats, l'ex Asl, e Comune di Pavia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 12 settembre 2020) MILANO, 12 SET - Una bambina di 4 anni che frequenta undi Pavia è risultataal Coronavirus. La piccola, a quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Ats, l'ex Asl, e Comune di Pavia ...

