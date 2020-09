“Benvenuta al mondo, piccolo fiore”. È nata Dalia: auguri a pioggia per il neo papà vip (Di sabato 12 settembre 2020) Fiocco rosa per il calciatore, che è diventato così papà per la terza volta: è nata la piccola Dalia. È stato lui stesso a dare il lieto annuncio su Instagram pubblicando una tenerissima foto della moglie Amra e della nuova arrivata in famiglia direttamente dalla clinica Mater Dei di Roma, dove la bimba è nata da poche ore, accompagnata dalla didascalia: “Benvenuta al mondo, nostro piccolo fiore”. Un’altra bambina per Edin Dzeko. L’attaccante di origine bosniaca della Roma, che è sposato con la bellissima Amra dal 2013, già papà di Una, 4 anni e Dani di 2 anni e mezzo. Al quadretto familiare si aggiunge anche Sofia, di 16 anni, nata da Amra e l’ex marito (sono stati sposati 2001 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Fiocco rosa per il calciatore, che è diventato così papà per la terza volta: èla piccola. È stato lui stesso a dare il lieto annuncio su Instagram pubblicando una tenerissima foto della moglie Amra e della nuova arrivata in famiglia direttamente dalla clinica Mater Dei di Roma, dove la bimba èda poche ore, accompagdalla didascalia: “Benvenuta al, nostrofiore”. Un’altra bambina per Edin Dzeko. L’attaccante di origine bosniaca della Roma, che è sposato con la bellissima Amra dal 2013, già papà di Una, 4 anni e Dani di 2 anni e mezzo. Al quadretto familiare si aggiunge anche Sofia, di 16 anni,da Amra e l’ex marito (sono stati sposati 2001 ...

RemoContro1927 : RT @roma_libera: Tre figli in cinque anni. Una media clamorosa. Campione dentro e fuori dal campo ?????? Augurissimi a @EdDzeko e alla sua s… - roma_libera : Tre figli in cinque anni. Una media clamorosa. Campione dentro e fuori dal campo ?????? Augurissimi a @EdDzeko e all… - sportli26181512 : Roma, Dzeko papà per la terza volta: è nata Dalia. A Cagliari Edin ci sarà: E' nata alla Clinica Mater Dei di Roma… - infoitsport : Dzeko, è nata la figlia Dalia: “Benvenuta al mondo, nostro piccolo fiore” (FOTO) - _nowbelieveinme : @tecnolesa_ Benvenuta nel mondo universitario, dove non esistono giorni di festa, vacanze, giorni liberi, giorni di… -

