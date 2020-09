Benevento, Vigorito è risultato negativo al Covid-19: era in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, è risultato negativo al tampone dopo essere stato a contatto con Aurelio De Laurentiis Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è risultato negativo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone di controllo. Lo riporta l’Ansa. Il massimo dirigente giallorosso era sul volo privato insieme ad Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, che è invece risultato essere positivo. I due dirigenti avevano partecipato all’Assemblea della Lega di Serie A insieme agli altri presidenti dei club della massima serie italiana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Il presidente del, Oreste, èal tampone dopo essere stato a contatto con Aurelio De Laurentiis Oreste, presidente del, èal-19 dopo aver effettuato il tampone di controllo. Lo riporta l’Ansa. Il massimo dirigente giallorosso era sul volo privato insieme ad Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, che è inveceessere positivo. I due dirigenti avevano partecipato all’Assemblea della Lega di Serie A insieme agli altri presidenti dei club della massima serie italiana. Leggi su Calcionews24.com

