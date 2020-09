Asif Kapadia | «Il futuro del cinema è nella sala»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 12 settembre 2020) «Purtroppo non sono potuto venire in Italia; ho seguito tutto da qui, da Londra. Non conoscevo la VR come linguaggio, come mondo. Ma sono sempre eccitato all’idea di poter sperimentare nuove cose». Asif Kapadia, premio Oscar per il miglior documentario con Amy, regista inglese, classe ’72, ha un modo tutto suo, appassionato e sincero, di parlare di cinema. Alla 77° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è nella giuria VR, e descrive questa tecnologia, la virtual reality, come una forma d’arte, come un portento, qualcosa che permetterà di raccontare ancora più storie. «Ma non credo che sostituirà la sala e il cinema; è un’altra strada. Un altro colore, se vuole».