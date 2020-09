Archeologia | i ricercatori di Catania a Pompei alla scoperta delle tracce più antiche della città

(Di sabato 12 settembre 2020) Ha preso il via e si concludera’ il prossimo 18 settembre la prima missione archeologica dell’universita’ dinel sito di. Gli scavi, che si pongono in continuita’ con quelliSapienza di Roma condotti nel 2017 e diretti dal prof. Enzo Lippolis, rientrano nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra l’ateneo catanese e il parco archeologico campano finalizzato allo scavo e allo studio dell’area del Capitolium e siglato nei mesi scorsi dal rettore Francesco Priolo e dal direttore del Parco Massimo Osanna. Questa prima missione, diretta dal presidente del corso di laurea magistrale indel dipartimento di Scienze umanistiche dell’universita’ diLuigi Calio’ e dal funzionario del Parco Antonino Russo, ...

Sono riprese in questi giorni, e proseguiranno per tutto il mese di settembre, le ricerche del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento nell’insenatura di Torre Santa Sabina – Baia d ...Il mare di Torre Santa Sabina (Brindisi) è un paradiso di archeologia subacquea. Ma stavolta non sarà a disposizione solo di esperti e ricercatori: un progetto internazionale - "UnderwaterMuse" - ha s ...