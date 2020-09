Zangrillo alla Lucarelli: «Sei una donna volgare e cattiva. Dio abbia perdono di te» (Di venerdì 11 settembre 2020) Botta e risposta, su Twitter, tra Alberto Zangrillo e Selvaggia Lucarelli. Ad aprire la polemica è stata la Lucarelli, commentando le parole del primario del San Raffaele, secondo il quale se Silvio Berlusconi fosse stato contagiato col Covid a marzo, con la stessa carica virale di adesso, “sarebbe morto”. “A marzo Berlusconi sarebbe morto” “La carica virale che caratterizzava il tampone naso-faringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile non avrebbe avuto l’esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì. Lui lo sa. Non è una boutade tanto per esagerare, visto il personaggio di cui stiamo parlando”, ha detto Zangrillo, anche in questo caso supportando il suo ragionamento con ... Leggi su secoloditalia

