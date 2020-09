Venezia77, addetto alla sicurezza insultato da Vittorio Sgarbi: “Non mi rompere i co****ni” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Non mi rompere i co****ni non ti faccio entrare io!” . Attimi di panico tra gli spazi adibiti per l’attuale 77esima edizione del Festival di Venezia. Il capo della sicurezza chiede a Vittorio Sgarbi di indossare la mascherina. Una richiesta che ha dato inizio ad un’accesa discussione. Durante il mini Red Carpet che ha preceduto il film ‘Extraliscio’ diretto dalla sorella di Vittorio Sgarbi, Elisabetta; il critico d’arte si è reso protagonista di una vivace lite in pubblico tanto da attirare immediatamente l’attenzione dei presenti. Un responsabile della security ha invitato Vittorio Sgarbi ad indossare la mascherina durante l’evento poiché ne era privo. Dopo il ... Leggi su velvetgossip

