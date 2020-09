Venezia 77 | i look beauty da red carpet più chiacchierati sui social

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 settembre 2020) Nonostante sia un’edizione blindata, con un muro di cinta che separa il pubblico dalle star, tutti in mascherina all’arrivo, posti a sedere in sala distanziati, Venezia quest’anno sta facendo parlare tanto. Il festival del cinema alla sua 77sima edizione, è il primo grande evento globale in presenza a riunire il jet set internazionale dopo mesi di isolamento e di incontri via zoom. Venezia77 , come è stato rivelato da Treatwell, il più grande portale in Europa di prenotazione di trattamenti di beauty e benessere, è uno dei topic più ricercati sui motori di ricerca come risulta da un’analisi dei post dedicati ai look e alle tendenze beauty più chiacchierati dell’evento.