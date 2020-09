Ufficiale: Cagliari, Marigosu in prestito all’Olbia (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Cagliari ha ufficializzato la cessione in prestito di Federico Marigosu all’Olbia. Centrocampista classe 2001, cresciuto nel vivaio rossoblù, nell’ultima stagione è stato tra i trascinatori della squadra Primavera (19 presenze e 1 gol); il 26 luglio scorso ha debuttato in Serie A durante Cagliari-Udinese, un gettone di presenza bissato nell’ultimo turno di campionato a San Siro contro il Milan. Foto: Twitter Cagliari L'articolo Ufficiale: Cagliari, Marigosu in prestito all’Olbia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Ilha ufficializzato la cessione indi Federicoall’Olbia. Centrocampista classe 2001, cresciuto nel vivaio rossoblù, nell’ultima stagione è stato tra i trascinatori della squadra Primavera (19 presenze e 1 gol); il 26 luglio scorso ha debuttato in Serie A durante-Udinese, un gettone di presenza bissato nell’ultimo turno di campionato a San Siro contro il Milan. Foto: TwitterL'articoloinall’Olbia proviene da Alfredo Pedullà.

NewsTuttoC : UFFICIALE - Olbia, dal Cagliari ecco Federico Marigosu - BCC1920 : Ufficiale - Zito #Luvumbo è un giocatore del #Cagliari Passa al #Cagliari a titolo definitivo - CentotrentunoC : #Calciomercato ???? C'è il lieto fine nell'affaire #Cagliari-#Luvumbo: per il club angolano è ufficiale il passaggio… - CentotrentunoC : MERCATO ???? Il #Cagliari cede in prestito Marigosu: porte girevoli all' @olbiacalcio che accoglie il giovane ross… - Calcio_Casteddu : Il calciatore angolano saluta sui social il suo ormai ex club e si prepara alla nuova avventura con la maglia del… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Cagliari UFFICIALE - Luvumbo è un giocatore del Cagliari! Calcio Casteddu Mercato, Florenzi è del Psg. Juventus, Dzeko in pole se salta Suarez

Ha salutato l’Italia anche Gonzalo Higuain che è ufficialmente diventato un giocatore dell ... “Vuole venire a giocare a Cagliari. Le notizie di giornata: la Fiorentina ha preso Borja Valero e ceduto ...

Da Florenzi a Koulibaly passando per Smalling e Godin, ecco dove giocheranno

I proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin hanno visitato il centro sportivo di Trigoria, dove o due magnati statunitensi hanno assistito all'allenamento della squadra di Paulo Fonseca. Dopo aver p ...

Ha salutato l’Italia anche Gonzalo Higuain che è ufficialmente diventato un giocatore dell ... “Vuole venire a giocare a Cagliari. Le notizie di giornata: la Fiorentina ha preso Borja Valero e ceduto ...I proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin hanno visitato il centro sportivo di Trigoria, dove o due magnati statunitensi hanno assistito all'allenamento della squadra di Paulo Fonseca. Dopo aver p ...