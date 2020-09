Torino, spacciatore aggredisce un 16enne con una roncola in metro | VIDEO (Di venerdì 11 settembre 2020) Collegno (Firenze), 20enne aggredisce con una roncola un 16enne in metro Un drammatico episodio di violenza si è verificato nella stazione metropolitana Fermi di Collegno (Torino), dove un 16enne è stato colpito con una roncola da uno spacciatore nella serata di sabato 5 settembre. Secondo gli inquirenti il ragazzino si sarebbe presentato all’appuntamento con il pusher senza i soldi di un debito contratto per un precedente acquisto di droga. L’aggressione è avvenuta dinanzi agli occhi della fidanzatina adolescente. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per il 16enne che ha comunque riportato una profonda ferita. L’accusa per lo spacciatore è di ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020) Collegno (Firenze), 20ennecon unauninUn drammatico episodio di violenza si è verificato nella stazionepolitana Fermi di Collegno (), dove unè stato colpito con unada unonella serata di sabato 5 settembre. Secondo gli inquirenti il ragazzino si sarebbe presentato all’appuntamento con il pusher senza i soldi di un debito contratto per un precedente acquisto di droga. L’aggressione è avvenuta dinanzi agli occhi della fidanzatina adolescente. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per ilche ha comunque riportato una profonda ferita. L’accusa per loè di ...

