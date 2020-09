Siviglia | il saluto commosso di Banega | «Non dimenticherò mai questa squadra»

Leggi su calcionews24

In conferenza stampa, Everha detto addio alTra Evere ilc'è stato un grande amore, uno di quelli che non finirà mai. Oggi l'argentino lascia il club spagnolo e ha salutatoe tifosi in conferenza stampa. «Ci eravamo posti l'obiettivo di vincere l'Europa League e di qualificarci per la Champions League. Obiettivi entrambi raggiunti. Il merito va a tutti coloro che lavorano inmeravigliosa società che ci rendono ogni giorno le cose semplici. Il mio grazie va poi ai tifosi per l'ammirazione e il supporto che mi hanno dato fin dal primo giorno. Non lo dimenticherò mai».