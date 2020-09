Sesso in pieno centro ad Ancona tra due amanti di 62 e 50 anni: scatta la maxi multa per la coppia (Di venerdì 11 settembre 2020) Sesso in pieno centro ad Ancona Una coppia è stata sorpresa a fare Sesso sulla scalinata dell’Ostello della Gioventù nel centro di Ancona, in via Dalmazia. 62enne lui e 50enne lei, i due amanti sono stati multati dai carabinieri per 10mila euro a testa, dopo la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico. La vicenda è avvenuta nella tarda serata di giovedì 10 settembre. La coppia, secondo i primi accertamenti, aveva bevuto. Alcuni passanti hanno ripreso la scena con i propri smartphone. Leggi anche: 1. Sesso in auto con un sedicenne: arrestato l’ex parroco Don Felice La Rosa / 2. Usa, spara alla moglie “perché non ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020)inadUnaè stata sorpresa a faresulla scalinata dell’Ostello della Gioventù neldi, in via Dalmazia. 62enne lui e 50enne lei, i duesono statiti dai carabinieri per 10mila euro a testa, dopo la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico. La vicenda è avvenuta nella tarda serata di giovedì 10 settembre. La, secondo i primi accertamenti, aveva bevuto. Alcuni passanti hanno ripreso la scena con i propri smartphone. Leggi anche: 1.in auto con un sedicenne: arrestato l’ex parroco Don Felice La Rosa / 2. Usa, spara alla moglie “perché non ...

