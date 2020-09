Serie A, è già partito il “toto-esoneri”: secondo i bookies, ecco chi dovrebbe saltare per primo. E su Pirlo… (Di venerdì 11 settembre 2020) Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato ma già tiene banco il “toto-esoneri”. Tra volti ben noti, ritorni ed esordi sulle panchine di Serie A, c’è già chi rischia di finire con largo anticipo la sua esperienza di allenatore nella prossima stagione, ad esempio Giovanni Stroppa, alla guida della neo promossa Crotone e alla sua prima esperienza da Mister nella massima Serie. secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, è lui il primo indiziato ad essere sostituito entro la fine del campionato, a quota 5.00. Alle spalle del tecnico lombardo c’è Luca Gotti, confermato alla guida dell’Udinese ma candidato ai saluti anticipati a 6.00, alla pari di Vincenzo Italiano, alla sua prima esperienza in Serie A con lo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato ma già tiene banco il “toto-esoneri”. Tra volti ben noti, ritorni ed esordi sulle panchine diA, c’è già chi rischia di finire con largo anticipo la sua esperienza di allenatore nella prossima stagione, ad esempio Giovanni Stroppa, alla guida della neo promossa Crotone e alla sua prima esperienza da Mister nella massimai bookmaker di Sisal Matchpoint, è lui ilindiziato ad essere sostituito entro la fine del campionato, a quota 5.00. Alle spalle del tecnico lombardo c’è Luca Gotti, confermato alla guida dell’Udinese ma candidato ai saluti anticipati a 6.00, alla pari di Vincenzo Italiano, alla sua prima esperienza inA con lo ...

tuttosport : #Juventus, #Higuain ha l'accordo per l'addio. Saluta già domani? ?? - Gazzetta_it : #Juventus #Rabiot si esalta: 'Con #Pirlo siamo da #Champions. È il tecnico che fa per me. Rispetto a #Sarri è già c… - Gazzetta_it : Nella culla del “Fenomeno” #Tonali: “Giocava già a due tocchi ma non esultava mai” - CalcioWeb : #SerieA, è già partito il 'toto-esoneri': secondo i bookies, ecco chi dovrebbe saltare per primo. E su Pirlo... - - cherrylipvs : @riverelensong non penso che siano ingrati, capisco come possa sentirsi un attore che pur avendo preso parte a tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie già Cobra Kai 3: Trama, Cast, Trailer e Anticipazioni dell'attesa Stagione della Serie TV Netflix Mad for Series