Se un deficiente in camicia nera aggredisse un democratico perbenino nella Repubblica Bella ciao

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tu pensa a che cosa succederebbe se uninprendesse per il bavero un, uno di quelli con patente valida: sarebbe la prova che la marea della violenza di destra ha ormai invaso la società buona. Esattamente quel che succede quando pochi scappati da casa con la testa rasata tirano su il braccio gridando schifezze naziste: il "pericolo nero". Pace se accanto c'è l'assembramentoche brucia le bandiere di Israele. Pace se il 25 aprile si celebra nel trionfo della sassaiola contro la Brigata Ebraica. Pace se il giorno prima il commando partigiano assalta una libreria dove un vecchio giornalista tenta di presentare un lavoro che ...

edysonoio : @DSantanche Mavaiecaga..... deficiente..... quindi una camicia vale quanto una vita.... schifosa #WillyMonteiro - andromedua : @mirkokills Gli hanno strappato la camicia e il rosario a sto deficiente cretino -

Ultime Notizie dalla rete : deficiente camicia

Salvini è stato strattonato da una ragazza durante la tappa a Pontassieve del tour elettorale in provincia di Firenze. La ragazza, una ventenne originaria del Congo, gli ha strappato la camicia e la c ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, appena arrivato a Pontassieve per il suo tour elettorale nel Fiorentino è stato strattonato da una giovane, che gli ha strappato la camicia e il rosario che aveva ...