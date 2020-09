Se picchi Salvini scatta la beatificazione, così la sinistra elogia la congolese (Di venerdì 11 settembre 2020) Tra un po' andrà a finire che sarà Matteo Salvini a dover chiedere scusa alla donna che lo ha aggredito l'altro ieri a Pontassieve. La signora congolese, intanto, non parla e raggiunta dall'Adnkronos al telefono specifica di non esser tenuta a rilasciare dichiarazioni e si congeda con un "mi dispiace", non si capisce se perché non vuole commentare o per quanto combinato. Nel frattempo, si esibisce il contorsionismo di una parte del generone politico-intellettuale progressista. A partire dalla sindaca di Pontassieve. Ebbene, pur esprimendo ferma condanna, la prima cittadina all'Agi ha detto: "Ci dispiace che sia stato compiuto in modo inaspettato da una ragazza che conosciamo e che svolge da qualche mese il servizio civile nazionale nel nostro Comune. In passato è stata oggetto di pesanti atti di discriminazione: una persona ... Leggi su iltempo

