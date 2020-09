Perché il principe Carlo non si farà chiamare re Carlo III (Di venerdì 11 settembre 2020) Il principe Carlo d’Inghilterra, primo nella successione al trono, è destinato a diventare il prossimo sovrano del Regno Unito. Ma non si farà chiamare Carlo III. Come ha svelato a Hello! Dickie Arbiter, ex portavoce di Buckingham Palace, il settantunenne, il cui nome completo è Carlo Filippo Arturo Giorgio, quando sarà incoronato potrebbe scegliere uno dei suoi secondi nomi. L’ipotesi più probabile è che si faccia chiamare Giorgio VII, in memoria di suo nonno Giorgio VI, morto nel 1952, uno dei sovrani più popolari della storia britannica e padre della regina Elisabetta II. Leggi su vanityfair

