Matera | violenza sessuale su due minorenni | 4 arresti

(Di venerdì 11 settembre 2020) Quattro persone sono state arrestate questa mattina dalla polizia nell'indagine sulladi gruppo subita da due turiste inglesidurante una festa privata in una villa a ...

fattoquotidiano : Violenza sessuale di gruppo su due minorenni a Matera. Le vittime sono turiste inglesi - poliziadistato : A Matera in corso arresti dei presunti responsabili di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confront… - fattoquotidiano : Violenza sessuale sulle minorenni inglesi a Matera: 4 arresti. “Modalità subdole e brutali” - MazzaliVanna : RT @RaiNews: La violenza nella notte tra 7 e 8 settembre - TgrRai : #Violenza sessuale a Marconia di Pisticci, #Matera: i quattro arrestati hanno tra 19 e 23 anni. Otto le persone che… -

La Polizia ha eseguito quattro arresti nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste inglesi minorenni durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci (Matera ...Hanno fatto ubriacare due giovani inglesi, entrambe minorenni, le hanno spinte in un luogo appartato e buio, poi le hanno picchiate e violentate. Di questo sono accusati otto giovani, indagati per vio ...