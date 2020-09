Lucarelli contro Zangrillo: volano offese sulla salute di Berlusconi (Di venerdì 11 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli non ha tollerato alcune affermazioni del Dottor Zangrillo sulla salute di Silvio Berlusconi: sui social sono arrivati alle offese personali. Poco più di una settimana fa Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano e tenuto sotto costante osservazione dal suo medico personale Alberto Zangrillo, tra l’altro primario di Rianimazione Generale in forze proprio al … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 settembre 2020) Selvaggianon ha tollerato alcune affermazioni del Dottordi Silvio: sui social sono arrivati allepersonali. Poco più di una settimana fa Silvioè stato ricoverato al San Raffaele di Milano e tenuto sotto costante osservazione dal suo medico personale Alberto, tra l’altro primario di Rianimazione Generale in forze proprio al … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - pentagram54 : RT @riktroiani: Il Prof. #Zangrillo la tocca piano contro la Lucarelli. Con merito. - AglioVestito : RT @riktroiani: Il Prof. #Zangrillo la tocca piano contro la Lucarelli. Con merito. - Fabopolis : La sig.ra ?@stanzaselvaggia? sente odore di like e posta posta posta contro ?@azangrillo? . Non ha alcuna contezza… - salfasanop : RT @vanabeau: Una società dove dei parolai , ignoranti in qualsiasi materia scientifica, mettono in dubbio le dichiarazioni degli specialis… -